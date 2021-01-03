شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق الرحلات المباشرة من وإلى المملكة المتحدة مؤقتا.. الأربعاء القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية اليوم تعليق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة ابتداءً من الساعة الرابعة من فجر يوم الأربعاء القادم وحتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم الطيران المدني سعد العتيبي، في تصريح له، إن تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر بناءً على تعليمات السلطات الصحية في البلاد. وذكر أن السلطات الصحية الكويتية قامت باستحداث عدة إجراءات وقائية في المطار منها فحص «بي سي ار» لجميع الركاب القادمين ضمن البروتوكولات الطبية للوقاية من السلالة الجديدة لفايروس كورونا المتحور.