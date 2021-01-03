شيخ الأزهر يطمئن هاتفيًا على صحة عمرو موسى بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أجرى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًّا بعمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، للاطمئنان على صحته، عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وأعرب الإمام الأكبر، خلال الاتصال، عن خالص تمنياته لعمرو موسى بالشفاء العاجل، ودوام الصحة والعافية، داعيا المولى عز وجل أن يعجل بشفاء جميع المصابين حول العالم وأن يحفظ أسرهم وذويهم.

من جانبه وجه عمرو موسى الشكر للإمام الأكبر على هذه اللفتة الكريمة، معربًا عن خالص تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر.