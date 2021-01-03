هل يمكن تعجيل الزكاة لإخراجها للمتضررين من كورونا؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالًا عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، نصه: "ما حكم تعجيل الزكاة لإخراجها لمن يعمل باليومية وهو الآن لا يخرج من بيته؟".

وأجابت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، بأنه:

أولًا: يجوز تعجيل إخراج الزكاة قبل حلول الحول متى بلغ المال النصاب، وكان في التعجيل مصلحة للفقير على الراجح المفتى به.

والدليل على ذلك أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في تعجيلِ صَدَقَته قبل أنْ تَحُلَّ، فرَخَّصَ في ذلك. رواه الترمذي

ثانيًا: الفقير الذي يستحق الزكاة هو الذي لا يجد ما يسد حاجاته الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن.

وانتهت بناء على ماسبق، إلى أنه يجوز تعجيل الزكاة، وإعطاؤها للذي يعمل لكسب قوت يومه وعجز عن العمل للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد لدخوله في حد الفقر الذي يستحق صاحبه الزكاة.

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