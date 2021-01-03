"اعترافات صادمة للمتهم بقتل طليقته ببولاق وطعن مرتضى منصور".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

قضت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزام إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق سداد 117 ألف و950 جنيه مصروفات الدراسة لنجله.

حبس المدرس المتهم بقتل زوجته أمام مدرسة في بولاق الدكرور على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس المُدرس المتهم بقتل زوجته في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ لاستكمال التحقيقات.

"أم عيالي بتخوني".. اعترافات صادمة للمتهم بقتل طليقته ببولاق

اعترافات صادمة أدلى بها المتهم بقتل مُعلمة أمام مدرسة خاصة بحي بولاق الدكرور، صباح الأحد.

برر المتهم الخمسيني جريمته "مراتي أم عيالي بتخوني" مضيفا "خدت مني كل حاجة.. البيت والبنات.. دمرتني" مرددا عبارة "اللي حصل حصل.. نصيبها كده".

الغول والمُدرسة.. لماذا قتل "أبو البنات" طليقته في بولاق؟

السادسة صباح الأحد، أطبق الهدوء على شارع العمدة بمنطقة صفط اللبن. لا تزل المحلات مغلقة باستنثاء صيدلية وسوبر ماركت وفرن. لاحظ صبي يعمل كـ"فران" اختباء رجل متوسط القامة خلف حافلة بالقرب من مدرسة الشيماء الخاصة. لم يتوقع الفتى ما ستسفر عنه الدقائق القادمة.

تأجيل قضية الأهلي ضد الزمالك بسبب شعار نادى القرن لـ6 يناير

أجلت المحكمة الاقتصادية، قضية شعار نادي القرن المرفوعة من النادي الأهلي ضد الزمالك إلى 6 يناير المقبل، التي يطالب فيها بتعويض 50 مليون جنيه عن استخدام الأخير شعار نادي القرن.

"عايزين فدية بالدولار"..الأمن العام يضبط المتهمين بخطف طفل فى قنا

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفل 6 سنوات وطلب فدية 100 الف دولار مقابل إطلاق سراحه فى قنا.

"وقف يشرب سيجارة فوق جثتها".. تفاصيل مقتل مدرسة على يد زوجها في صفط اللبن

كشف شهود عيان بصفط اللبن، ان المتهم بقتل طليقته عن طريق طعنها في ظهرها عدة طعنات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، لم يهرب من مسرح الجريمة.

تغريم مجدي عبدالغني 40 ألف جنيه بتهمة سب مدير الإعلام بالأهلي

قضت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار عامر درويش، بتغريم مجدي عبدالغني لاعب الأهلي السابق، 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه لسب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادي الأهلي في إحدى البرامج التليفزيونية.

بعد إخلاء سبيل عمال الفراشة.. ماذا حدث في عزاء والدة لاعب الزمالك بإمبابة؟

غادر عمال الفراشة القائمين على إقامة سرادق عزاء والدة لاعب الزمالك حازم إمام قسم شرطة إمبابة بعد التحفظ عليهم مساء أمس السبت.

خنقها حتى الموت.. التصريح بتشريح جثة سيدة قتلها زوجها لشكه في سلوكها

لم يتمالك عامل أعصابه، بمجرد شكه في سلوك زوجته في منطقة عين شمس، واجهها بشعوره نحوها وعدم طمأنينة من تصرفها، لكن المجني عليها عنفته ودار بينهما شجار انتهى بقتلها.

7 فبراير.. الحكم في طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك

أجلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الأحد، جلسة نظر طعن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على حل مجلس إدارة نادي الزمالك، لجلسة 7 فبراير للحكم.