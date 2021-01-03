تأييد إلزام اللاعب إبراهيم سعيد بسداد 117 ألف مصروفات دراسية لنجله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

قضت محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزام إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق سداد 117 ألف و950 جنيه مصروفات الدراسة لنجله.

ورفضت المحكمة استئناف اللاعب في الدعوى رقم 25 لسنة 2019 على إلزامه بالمبلغ المشار إليه، وتأييد حكم أول درجة.

وكانت محكمة استئناف القاهرة الجديدة للأحوال الشخصية، رفضت دعوي تخفيض إبراهيم سعيد، لاعب الكرة السابق، لنفقة نجله 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس، و50 جنيها فرش وغطاء، وذلك بعدما أقامت مطلقته ابتسام علاء دعواها لحبسه بعد تخلفه عن سداد مبلغ 90 ألف و750 جنيها، متجمد نفقة لمدة 15 شهرا، وأيدت دفعه لها.

وأقام هيثم حمد الله، محامي طليقة إبراهيم سعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق، دعواه، مؤكدا فيها، أن اللاعب يمتنع عن سداد المبالغ المالية، بعد قضاء محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، بإلزامه بدفع المبلغ، ابتداء من 1 يناير 2018، لمدة 15 شهرا.

وأشار حمد الله المحامي بدعوته أنه تم إبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المتجمد، وامتنع عن دفعها. كما أقامت مطلقة إبراهيم سعيد دعوي مصروفات دراسية، أمام محكمة الأسرة بالمعادي، طالبت فيها بإلزامه بسداد 117 ألفا و450 جنيها، وذلك عن الأعوام الدراسية "2017-2018"، و"2018-2019"، "2019-2020"، لنجله آدم.

وذكرت ابتسام في الدعاوى القضائية التي أقامتها، أن اللاعب يمتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله آدم، ما دفع مطلقته لسدادها من مالها الخاص بعد أن قامت بإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وفقا لطلب التسوية رقم 1930 لسنة 2019، وامتنع بعدها اللاعب عن الحضور بعد إعلانه قانونا، ودفع المبالغ، رغم يسار حاله، كونه يعمل حاليا كمدير فني بنادي جولدي الرياضي، مما دفع المحكمة لإحالة الدعوي إلى المحكمة.