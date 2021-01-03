الجزائر / القضاء العسكري يبرّئ سعيد بوتفليقة ومسؤولين عسكريّين سابقين من تهمة "التآمر على الجيش والدولة"

برأت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة غربي الجزائر العاصمة، أمس السبت من تهمة "التآمر على الجيش والدولة" بحق كلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة والمديرين السابقين للإستخبارات محمد مدين الملقب بـ "توفيق" وعثمان طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في ماي 2019، وحُكم عليهم في سبتمبر من نفس العام بالسجن 15 عاما إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".

وأُتهموا بالاجتماع في مارس 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش التي كانت تطالب علنا في حينه بإستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط إستمرار الحراك الاحتجاجي ضد السلطات.

وإثر هذا القرار المفاجىء، سيتم تحويل سعيد بوتفليقة إلى سجن مدني في إنتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه، وفق مصدر قضائي. وكان موجودا حتى الآن في سجن عسكري.

ويبقى اللواء المتقاعد بشير طرطاق قائد الإستخبارات بين 2015 و2019 في السجن العسكري لإتهامه في قضية تتعلق بمنصبه لم يتم الكشف عنها.

وأكدت وزارة الدفاع في وقت لاحق في بيان حول القضية أن "بوتفليقة سعيد سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابعا في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن محامي سعيد بوتفليقة، خالد برغل قوله إنه "بعد قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة (50 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية) لحيثيات القضية، تم تباعا سماع كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة، إذ أنكروا جميعا تهمة المؤامرة".

وأضاف خالد برغل "بعد المداولة أصدر مجلس الاستئناف للمحكمة العسكرية قرارا يتضمن إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وتبرئة كل المتهمين".

وكانت المحكمة العليا قد نقضت حكم المحكمة العسكرية بالبليدة بالسجن لمدة 15 عاما صدر بحق كل من سعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب بـ"توفيق" وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى السياسية التروتسكية لويزة حنون التي تم الإفراج عنها بعد خفض عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة.

فرانس24/ أ ف ب