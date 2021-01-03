الجزائر تعلن القضاء على 21 إرهابيًّا في سنة 2020

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في بلاغ لها اليوم الأحد 2 جانفي 2021، أن جهودها في مكافحة الإرهاب خلال عام 2020، أسفرت عن القضاء على 21 إرهابيا وإعتقال 9 آخرين، في حين سلم 7 إرهابيين أنفسهم.

ووفق الحصيلة التي نشرتها الوزارة، تم أيضا عن القبض على 108 من عناصر الدعم والإسناد لهذه الجماعات المسلحة، فيما تم تدمير 251 مخبأ لهذه الجماعات وإسترجاع كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة ومختلف الأجهزة العسكرية وشبه العسكرية.