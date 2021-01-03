إيطاليا تتخطى عتبة الـ75 ألف وفاة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 14.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وأن حصيلة وفيات الفيروس تخطت الـ75 ألفا.

وسجلت الوزارة 347 وفاة و14245 إصابة خلال اليوم الأخير، مقابل 364 وفاة و11831 إصابة أمس.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إيطاليا منذ بداية الجائحة مليونين و155446 إصابة منها 75332 وفاة و576214 حالة نشطة ومليون

و503900 حالة شفاء.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 84.6 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 84 مليونا و 588 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين

وصل إلى 47.57 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 835 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.