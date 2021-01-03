ذكرت شبكة "روسيا اليوم"، نقلا عن مصادر في أبين جنوب شرق اليمن اليوم الأحد، أن عبوة ناسفة انفجرت قبل قليل بمدينة شقرة الساحلية.
وأضافت المصادر أن انفجارًا عنيفًا هز أرجاء المدينة استهدف مقر اللجنة السعودية الخاصة بمراقبة وقف إطلاق الناربين القوات الحكومية وقوات المجلس والانسحاب من خط التماس.
وأوضح المصدر ذاته أنه لم يعرف سبب الانفجار حتى اللحظة وإن كان خلف ضحايا ومصابين أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة استهدف لجنة سعودية في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.