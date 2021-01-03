تركي آل الشيخ ينعى الأمير خالد بن فيصل بن سعد آل سعود

نعى رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الأمير خالد بن فيصل بن سعد، والذي وافته المنية اليوم الأحد، مقدمًا واجب العزاء لنجله الأمير تركي بن خالد.

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وبالدعاء غرد تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قائلًا:"خالص العزاء لأخي الأمير تركي بن خالد في وفاة والده سمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد آل سعود ... رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

فيما دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج يحمل أسم الراحل، وتفاعل النشطاء معه بالدعاء والرجاء من الله عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن عن وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود اليوم

الأحد،

ناعيًا في بيان له الأمير خالد بن فيصل:"انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الاثنين الموافق 20 جماد أول 1442 هـ / و4 يناير 2021، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان الأمير الراحل خالد بن فيصل متزوج من ابنة الأمير الراحل سلطان بن عبدالعزيز، الأميرة البندري، فيما لم تتوفر معلومات حول تولي الراحل أي مناصب رسمية.