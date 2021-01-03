أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فرض طوق أمني على قرية دير نظام غربي رام الله واعتقال 15 فلسطينيا من سكانها، عقب إصابة مستوطنة بجروح نتيجة رشق سيارتها بالحجارة. وكتب آدرعي على "تويتر": وردت تقارير عن إصابة مواطنة إسرائيلية بجروح نتيجة تعرضها للرشق بالحجارة بالقرب من قرية دير نظام. بدأت قوات الجيش بملاحقة المخربين. التفاصيل قيد الفحص. إصابة مواطنة إسرائيلية بجروح نتيجة تعرضها للرشق بالحجارة بالقرب من قرية دير نظام. بدأت قوات الجيش بملاحقة المخربين. التفاصيل قيد الفحص. وأشارت وسائل إعلام نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن "التحقيق الأولي يظهر أنه في وقت سابق من اليوم، أصيبت مواطنة إسرائيلية مع أطفالها على محور بالقرب من القرية، بعد أن ألقى عدد من المشتبه بهم الفلسطينيين الحجارة على السيارة التي كانت تقودها وأصابوها في رأسها والزجاج الأمامي للمركبة". "التحقيق الأولي يظهر أنه في وقت سابق من اليوم، أصيبت مواطنة إسرائيلية مع أطفالها على محور بالقرب من القرية، بعد أن ألقى عدد من المشتبه بهم الفلسطينيين الحجارة على السيارة التي كانت تقودها وأصابوها في رأسها والزجاج الأمامي للمركبة". وأضافت المصادر: "نقلت المصابة وحالتها خطيرة لتلقي العلاج في المستشفى".

كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا قرب رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.