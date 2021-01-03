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الصحة الأردنية: قد يشهد العالم نهاية كورونا في النصف الثاني من العام

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أكد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات وجود مؤشرات ترجح أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي نهاية وباء في العالم.

وأضاف عبيدات خلال لقاء جمعه وأعضاء من لجنة الأوبئة بالأردن اليوم: "التوقعات مبنية على معطيات عملية منها إصابة أعداد كبيرة من البشرية بالفيروس مما ولد مناعة طبيعية لديها، بالإضافة للتوصل إلى

اللقاح الخاص بالوباء".

وشدد على ضرورة أن يأخذ المواطنون اللقاح لدعم الجهود المبذولة في القضاء على الفيروس، مستغربا "الأصوات والإشاعات التي تدفع باتجاه عدم قبوله ورفضه".

كما أنه أشار إلى أن وزارته ستدرس بعد 10 أيام إلى أين تسير الأمور، وسيتم بعدها

اتخاذ خطوات تتوافق مع المتغيرات، مؤكدا أنه "في حال استمرار الوضع الوبائي بعموم المملكة بالاستقرار، سيكون هناك انفراج في ما يتعلق بعمل القطاعات المغلقة وغير العاملة".

وتابع: "الوضع الوبائي بالمملكة يشهد تحسنا ملحوظا، والأمور تسير بالطريق الصحيح، وهو ما يجعل الوزارة تأخذ ذلك بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة بإعادة فتح القطاعات المغلقة، لكنه أبدى قلقا كون الوضع لم يتحسن عالميا وظهور سلالة جديدة من الفيروس".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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