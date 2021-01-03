الكونجرس يستعد لحسم الصراع بين الجمهوريين والديموقراطيين

يستعد الكونجرس لعقد جلسة جديدة، حيث يؤدي أعضاء الكونجرس اليمين خلال فترة مضطربة، فيما يعمل عدد من الجمهوريين لإلغاء انتصار جو بايدن على الرئيس دونالد ترمب.

ويتعين على الكونجرس التصويت في 6 يناير على ما إذا كان سيصدق على نتائج انتخابات عام 2020، فهذا التصويت هو السلطة الدستورية الوحيدة المتبقية للنظر في الادعاءات المتعددة المتعلقة بالتزوير الخطير للناخبين وفرض حلها، نظرًا لأن المشرعين الجمهوريين يعتزمون الاعتراض على نتائج الانتخابات عندما تجتمع الهيئة الانتخابية يوم الأربعاء لإحصاء انتصار بايدن على ترمب.

قوة مقاومة

توجه عشرات الجمهوريين إلى مجلس الشيوخ الجديد، بقيادة السيناتور جوش هاولي وتيد كروز، وقد تعهدوا بأن يصبحوا قوة مقاومة للبيت الأبيض في عهد بايدن، بدءًا من جهود تقويض إرادة الناخبين الأمريكيين، بينما قام الجمهوريون بتعزيز صفوفهم في مجلس النواب في انتخابات نوفمبر، وانتخبوا مجموعة من النساء والأقليات، أكثر من أي وقت مضى.

انتشار الادعاءات

انتشرت الادعاءات أن الانتخابات مزورة على نطاق واسع، ووفقًا لاستطلاع «رويترز /‏ إبسوس» يظهر أن 39% من الأمريكيين يعتقدون أن «الانتخابات مزورة»، ويؤمن بهذا الاعتقاد الجمهوريون (67%) والديمقراطيون (17%) والمستقلون (31%)، بينما هناك بعض من أعضاء الكونجرس لا يوافقون على هذا التقييم، وكذلك العديد من أعضاء وسائل الإعلام.

سوابق انتخابية

كانت هناك سابقة طويلة من قيام أعضاء الكونجرس الديمقراطيين باعتراضات على نتائج الانتخابات الرئاسية، كما فعلوا في أعوام 1969 و2001 و2005 و2017، وفي كل من عامي 1969 و2005، عندما انضم عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي إلى عضو ديمقراطي في مجلس النواب يفرض الأصوات في كلا المجلسين على قبول الطعن في ناخبي الرئاسة.

«نشأت أكثر سابقة مباشرة بشأن هذه المسألة في عام 1877، بعد مزاعم خطيرة بالاحتيال والسلوك غير القانوني في سباق هايز-تيلدن الرئاسي، وعلى وجه التحديد، زُعم أن الانتخابات في ثلاث ولايات - فلوريدا ولويزيانا وساوث كارولينا - قد أجريت بشكل غير قانوني.

ولم يتجاهل الكونجرس هذه الادعاءات وعين الكونجرس لجنة انتخابية - تتألف من خمسة أعضاء في مجلس الشيوخ وخمسة أعضاء في مجلس النواب وخمسة قضاة في المحكمة العليا- للنظر في العوائد المتنازع عليها وحلها.

ماذا يجب أن يحدث في 6 يناير

يجب على الكونجرس أن يعين على الفور لجنة انتخابات.

يجب أن تتمتع اللجنة بسلطة تحقيق كاملة وتقصي الحقائق.

يجب أن تقوم بإجراء تدقيق طارئ لمدة 10 أيام لنتائج الانتخابات في الولايات المتنازع عليها.

يجب أن تقوم الولايات الفردية بتقييم نتائج اللجنة.

يمكن أن تعقد جلسة تشريعية خاصة للتصديق على تغيير في تصويتهم، إذا لزم الأمر.

أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي

تيد كروز (جمهوري عن تكساس).

رون جونسون (جمهوري من ولاية ويسكونسن).

جيمس لانكفورد (جمهوري عن ولاية أوكلاهوما).

ستيف داينز (جمهوري عن مونت).

جون كينيدي (جمهوري عن ولاية لوس أنجلوس).

مارشا بلاكبيرن (جمهوري من تينيسي).

ومايك براون (جمهوري من ولاية الهند).

أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين

سينثيا لوميس (جمهوري من ولاية وايو).

وروجر مارشال (جمهوري من ولاية كانساس).

بيل هاجرتي (جمهوري من تينيسي).

تومي توبرفيل (R-Ala).