الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير خالد بن فيصل آل سعود

سيف اليزيد - أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم وفاة صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن آل سعود.

وقال الديوان في بيان اليوم إنه سيصلى على الفقيد غداً الاثنين .

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