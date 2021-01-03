الكويت تعلق الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها



سيف اليزيد - علقت الكويت الرحلات المباشرة من المملكة المتحدة وإليها اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل السادس من يناير .

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي على تويتر اليوم الأحد "بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت، تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق السادس من يناير 2021".

وأضافت أن ذلك الإجراء "مؤقت وحتى إشعار آخر".





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