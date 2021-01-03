السعودية تسجل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بـ«كورونا» إلى 6246 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 82 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 363 ألفاً و61 حالة.

كما لفتت إلى تسجيل 180 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 354 ألفاً و443.

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