مجلس الشيوخ الأمريكي
انضم أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى التوقيع على بيان يدعو الكونغرس إلى المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني الماضي وفاز بها الديمقراطي جو بايدن.
وذكر البيان، الذي شارك في التوقيع عليه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وبيل كاسيدي وميت رومني، “قال الناخبون كلمتهم، ويجب على الكونجرس الآن الوفاء بمسؤوليته في التصديق على نتائج الانتخابات”.
كما وقع البيان أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جو مانشين ومارك وارنر وجين شاهين وماجي حسن وديك ديربان. كما وقعه العضو المستقل أنجوس كينج.
كانت هذه تفاصيل خبر نواب جمهوريون يحثون الكونغرس على إقرار نتائج انتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.