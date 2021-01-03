ضحايا بالعشرات.. هجمات غرب النيجر تودي بحياة 100 شخص

آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 10:06 مساءً
قوات الأمن في النيجر
وصل عدد القتلى إلى ما يزيد عن مائة شخص في هجمات على قريتين في غرب النيجر، وفق ما أفاد به مسؤول محلي فرانس برس، الأحد، في ما قد يكون أسوأ مجزرة بحق المدنيين في البلد الذي تستهدفه مجموعات متطرفة.
وقال، مسؤول المنطقة التي تقع فيها القريتان، ألمو حسن، “عدنا للتو من مكان الهجمات. وصل عدد القتلى في تشوما بانغو إلى سبعين وفي زاروماداري إلى ثلاثين”، متحدثا عن “إرهابيين وصلوا مستقلين نحو مئة دراجة نارية”.
وأضاف “هناك أيضا 25 جريحا نقل بعضهم إلى نيامي وإلى والام لتلقي العلاج”.
وأوضح حسن “لمهاجمة القريتين (اللتين تبعد الواحدة عن الأخرى سبعة كيلومترات)، انقسم المهاجمون إلى فريقين بحيث هاجم أحدهما زاروماداري والآخر تشوما بانغو”.
وتقع القريتان على بعد حوالى 120 كيلومترا شمال العاصمة نيامي، في منطقة تيلابيري، على الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وتستهدف الجماعات المتشددة بانتظام هذه المنطقة منذ سنوات.
تم تنفيذ هذا الهجوم المزدوج، الذي أعلنه مسؤولون محليون، السبت، ولكن بدون إعطاء حصيلة محددة، في اليوم نفسه لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها بفارق كبير (39,33 في المئة) مرشح الحزب الحاكم محمد بازوم، وزير الداخلية السابق، الذي وعد بتعزيز محاربة الجماعات المتشددة.
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