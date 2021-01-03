إيران بحاجة لوقف الاختراق الإسرائيلي بدلاً من التفكير بمواجهة عسكرية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

سلطت وسائل إعلام إيرانية على عمليات الاختراق المتكررة التي تتعرض لها الأهداف الإيرانية والتي زادت في الفترة الأخيرة.

اعتبرت صحيفة ”شرق“ الإيرانية، أن الأجهزة الأمنية فشلت في وقف الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي لإيران، وتسريب الموساد معلومات سرية عن طهران لصالح أمريكا، مشددة على ضرورة وقف هذا الاختراق بدل التفكير في المواجهة العسكرية.

وقالت الصحيفة في مقالتها الافتتاحية لعدد اليوم الأحد، إن ”إيران بحاجة للوصول إلى آليات تؤهلها لسد طرق الاختراق في البلاد، وذلك في ظل تصاعد العمليات في الداخل الإيراني خلال العامين الماضيين، وسط توجيه أصابع الاتهام لإسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات“.

وأشارت الصحيفة المقربة من التيار الإصلاحي إلى أن ”إسرائيل نجحت في اغتيال عدد من العلماء النوويين الإيرانيين دون توصل طهران إلى خيوط هذه العمليات، فضلا عن سرقة الموساد الإسرائيلي وثائق سرية من طهران تخص البرنامج النووي الإيراني“.

واعتبرت أن ”تكرار العمليات الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية، مثل تخريب مواقع نووية إيرانية، وواقعة اغتيال قاسم سليماني، ثم استهداف العالم النووي البارز محسن فخري زاده، قوبلت بعدم توضيح من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، دون توصل هذه الأجهزة إلى المتورطين“.

وتابعت أن ”المسؤولين الإيرانيين يكتفون فقط باتهام عناصر إسرائيلية بالوقوف وراء هذه العمليات، في حين إن مسألة الاختراق الأمني والاستخباراتي تتسع“.

ولفتت إلى أن ”أي عملية أمنية حدثت في إيران لم تخل من ضلوع مواطن أو عدة مواطنين إيرانيين كجواسيس لإسرائيل“، بحسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة: ”ألم يحن الوقت لكي نفكر في سد طرق الاختراق الإسرائيلي في بلادنا بدلا من التفكير في المواجهة العسكرية“؟ مشددة على ”ضرورة مواجهة المتطرفين في بلادنا ضمن آليات وقف الاختراق، ما سيعمل على تجفيف منابع تربية جواسيس إسرائيل في بلادنا“.

وكانت حادثة اغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين، محسن فخري زاده، قد أثارت حالة كبيرة من الجدل في الداخل الإيراني، وسط اتهامات كبار المسؤولين الإيرانيين إسرائيل بالوقوف وراء العملية، وانتقادات داخلية بفشل الأجهزة الأمنية في تأمين كبار الشخصيات ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.