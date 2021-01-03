ترامب يفجّر مفاجأة حول إحصاءات كورونا.. وفاوتشي يردّ!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 9:13 مساءً

حمل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب السلطات الصحية في البلاد المسؤولية عن نشر إحصاءات “مبالغ فيها” عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر حسابه في “تويتر” اليوم الأحد:

“حصيلة الإصابات بالفيروس الصيني والوفيات جراءه مبالغ فيها بكثير بسبب أسلوب التحديد السخيف الذي تتبعه مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مقارنة مع الدول الأخرى التي تنشر العديد منها عمدا أرقاما غير دقيقة ومنخفضة”.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم حسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أكثر من 20 مليون إصابة بفيروس كورونا، منها نحو 347 ألف وفاة، ما يتجاوز بكثير حصيلة أي دولة أخرى.

من جهته رد مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي على اتهامات سيد البيت الأبيض نافياً معلومة تضخيم أعداد وفيات كوفيد 19 في البلاد.

وقال إن “الوفيات حقيقية” مشيرا إلى أن المستشفيات المكتظة والعاملين المنهكين في القطاع الطبي “ليسوا أخبارا كاذبة بل حقيقة”.

يشار إلى أن الولايات المتحدة سجلت أمس السبت، بحسب وكالة رويترز، رقمًا قياسيًا جديدًا في أعداد الإصابات اليومية بكوفيد-19، وذلك بإحصائها 277346 إصابة جديدة، حسب جامعة جونز هوبكنز المرجعية.

وبذلك، باتت الدولة الأكثر تضرّرًا بتسجيلها ما مجموعه 20,38 مليون إصابة منذ بداية الجائحة و349920 وفاة.