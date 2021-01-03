مستشار بايدن: التفاوض على برنامج إيران الصاروخي قبل الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - يناير - 2021 7:27 مساءً

شدد مستشار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للأمن القومي جيك سوليفان على أنه يجب التفاوض على برنامج إيران الصاروخي قبل الاتفاق النووي، وفق ما نقلت عنه “سي إن إن” اليوم الأحد.

وكان سوليفان قال إن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران “إلى الصندوق” من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية.

وسبق أن أعلن بايدن عن نيته العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة ترمب من جانب واحد عام 2018، في حال عودة إيران في المقابل إلى تطبيق مسؤولياتها بالكامل بموجب الصفقة.

يُذكر أن إيران قد جمدت العمل في الموقع، وفقاً للاتفاق النووي عام 2015، لكنها عادت واستأنفت الأنشطة فيه في 2018، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية والعقوبات القاسية، حيث خفضت طهران تدريجياً من التزاماتها.

يُذكر أنه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي السداسي مع إيران في مايو 2018، لم يتم فقط إعادة العقوبات المعلقة ضد طهران فحسب، يعاني الاقتصاد الإيراني من التهالك بسبب حظر صادرات النفط وتجميد عائداتها في الخارج، ما أدى إلى انهيار العملة وموجة غلاء غير مسبوقة، وذلك بحسب “العربية”.