بعد أيام من الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.. مساعد وزير الخارجية الأمريكي يستعد لزيارة الرباط

بعد أيام من الإقرار الأمريكي بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، وفي انتظار افتتاح واشنطن لقنصلية لها بالداخلة، يستعد مسؤول أمريكي بارز لزيارة الرباط، للمرة الثانية في ظرف أشهر قليلة.

وقال موقع وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، سيزور الأردن والجزائر والمغرب في الفترة من 3 إلى 12 يناير، لمناقشة التعاون الاقتصادي والأمني مع قادة الحكومة.

وأضاف الموقع أنه خلال رحلته، سيؤكد مساعد وزيرة الخارجية شنكر على التزام الولايات المتحدة العميق بتعزيز الرخاء الاقتصادي والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، قد زار المغرب في شهر أكتوبر من العام الماضي، وناقش مع المسؤولين المغاربة وعلى رأيهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج العلاقات بين البلدين.

زيارة شينكر، تأتي بعد أيام من زيارة وفد إسرائيلي أمريكي، قاده مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، حظي باستقبال ملكي، ووقع اتفاقيات تعاون مع عدد من القطاعات المغربية.