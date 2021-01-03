والد ناصر الزفزافي: ننتظر مكالمة مدير سجن طنجة لمعرفة حالة ابني

وجه والد ناصر الزفزافي، معتقل حراك الريف، رسالة إلی مدير سجن طنجة 2، من خلال “لايف” علی “الفايسبوك”، قبل قليل، يطالبه بتقديم الإجابة عن العديد التساٶلات المتعلقة بوضعية ابنه المعتقل.

وطالب والد ناصر مدير السجن بالتعجيل بتقديم تطمينات بخصوص حالته عقب تناسل أخبار تفيد “بنقله إلی المستشفی في حالة حرجة”.

وقال والد الزفزافي: “سننتظر مكالمة مدير سجن طنجة 2 لمعرفة حالة ناصر، هل مات؟ أم أنه يعاني إصابة خطيرة؟”.

واستطرد قاٸلا “دخل السجن وهو في وضعية صحية جيدة، لكن نظرا لما تعرض له، خصوصاً في سجن عكاشة داخل حفرة بدون تهوية، أصيب بالعديد من الأمراض”.