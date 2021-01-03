كأس العرش.. حسنية أكادير “يتجاوز” بصعوبة عقبة شباب بنجرير

وجد فريق حسنية أكادير صعوبة بالغة في تجاوز عقبة ضيفه شباب بنجرير، ممثل القسم الثاني في مسابقة كأس العرش.

وخطف الحسنية بطاقة التأهل الی الدور الموالي من مسابقة أمجد الكٶوس، في مباراة ظهر خلالها فريق بنجرير بوجه جيد خلق العديد من المشاكل للفريق السوسي.

وتقدم الضيوف في النتيجة منذ الدقاٸق الأولی للمواجهة بواسطة اللاعب عبد الغفور لميرات، قبل أن ينجح الفريق المحلي في تعديل الكفة بواسطة اللاعب ياسين الرامي.

وخلال الجولة الثانية، تمكن الفريق السوسي من توقيع هدف الفوز من ضربة جزاء نفذها المدافع سفيان البوفتيني.

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