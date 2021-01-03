شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من دير نظام والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله بأن جيش الاحتلال داهم القرية واعتقل 20 مواطناً فلسطينياً بحجة إصابة مستوطنة قرب القرية.
وأشارت المصادر إلى أن جيش الاحتلال نكّل بالمواطنين واعتدى على بعضهم بالضرب بعد اقتحامه عددًا من المنازل، بينما فُرِضَ حصارٌ على القرية وأُغلقت بالكامل.
ونقلت المصادر عن الناشط الإعلامي مجاهد التميمي، وهو أحد السكان، أن الاحتلال يواصل حصار دير نظام وينفذ عمليات عنف وعربدة واقتحام للمنازل، واستجواب لشبان القرية وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية.
وأضاف التميمي، أن أكثر من 20 مواطنا لا يزالون معتقلين ومحتجزين لدى جيش الاحتلال الذي تمركز واعتلى أسطح المنازل، فيما يُجبَرُ الأهالي على الخروج من منازلهم، وتعمد إلحاق أضرار بمحتوياتها.
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