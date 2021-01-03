شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة كبيرة في إصابات ووفيات كورونا بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل
قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأحد، إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 349246 في المجمل، بزيادة 2321 وفاة عن الإحصاء السابق.
وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 20 مليونا و346372 بعد تسجيل 284554 حالة جديدة.
ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.
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