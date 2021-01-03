شرطة الطاقة تعلن اعتقال متهمين وضبط منتوج نفطي دون موافقات في كركوك

اعلنت شرطة الطاقة، الاحد، عن اعتقال متهمين وضبط منتوج نفطي دون موافقات رسمية في كركوك. وقالت الشرطة في بيان لها، إن "سيطرات مديرية شرطة نفط الشمال تمكنت من إلقاء القبض على متهمين وضبط عجلاتهم "شاحنة" تحمل منتوجا نفطيا داخل خزانات بلاستيكية سعة 1000 لتر عدد 40 دون أي موافقات رسمية". وأضافت "تم إيداعهم التوقيف داخل احد مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

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