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سيتي يضرب تشيلسي بثلاثية

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2021-01-03 | 19:19

سيتي يضرب تشيلسي بثلاثية

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حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على خصمه في مباراتهما اليوم ببطولة الممتاز.
وتلاقى الفريقان في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من البطولة على ملعب ستامفورد بريدج، حيث فاز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاءت ثلاثية السكاي بلو في الشوط الأول، حيث افتتحها إيلكاي جوندوجان بتمريرة فيل فودين في الدقيقة 18.


وفي الدقيقة 21 أحرز فودين الهدف الثاني لكتيبة بيب جوارديولا.

وأنهى كيفين دي بروين ثلاثية الضيوف بهدف في الدقيقة 34.

وجاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 92.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الثامن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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