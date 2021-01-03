2021-01-03 | 19:19
473 مشاهدة
حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا ومستحقًا على خصمه تشيلسي في مباراتهما اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
جاءت ثلاثية السكاي بلو في الشوط الأول، حيث افتتحها إيلكاي جوندوجان بتمريرة فيل فودين في الدقيقة 18.
وفي الدقيقة 21 أحرز فودين الهدف الثاني لكتيبة بيب جوارديولا.
وأنهى كيفين دي بروين ثلاثية الضيوف بهدف في الدقيقة 34.
وجاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 92.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الثامن.
كانت هذه تفاصيل خبر سيتي يضرب تشيلسي بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.