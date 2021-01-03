سيتي يضرب تشيلسي بثلاثية

وتلاقى الفريقان في قمة منافسات الجولة السابعة عشر من البطولة على ملعب ستامفورد بريدج، حيث فاز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جاءت ثلاثية السكاي بلو في الشوط الأول، حيث افتتحها إيلكاي جوندوجان بتمريرة فيل فودين في الدقيقة 18.



وفي الدقيقة 21 أحرز فودين الهدف الثاني لكتيبة بيب جوارديولا.

وأنهى كيفين دي بروين ثلاثية الضيوف بهدف في الدقيقة 34.

وجاء هدف تشيلسي الوحيد عن طريق كالوم هودسون أودوي في الدقيقة 92.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد تشيلسي عند 26 نقطة في المركز الثامن.

