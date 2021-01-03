فاوتشي يرفض مزاعم ترامب حول كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

رفض اثنان من أبرز المسؤولين الطبيين في الولايات المتحدة اليوم "الأحد" مزاعم الرئيس دونالد ترامب بتضخيم البيانات الاتحادية عن إصابات ووفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة وأبدى الاثنان تفاؤلهما بأن وتيرة التطعيم تتزايد.



وقال أنتوني فاوتشي مدير المعهد القومي لأمراض الحساسية والأمراض المعدية لشبكة (إيه.بي.سي) إن "الوفيات حقيقية" مشيراً إلى أن المستشفيات المكتظة والعاملين المنهكين في القطاع الطبي "ليسوا أخباراً كاذبة بل حقيقة".

ودافع فاوتشي وجيروم آدمز، كبير الجراحين الأمريكيين الذي ظهر على شبكة (سي.إن.إن) في برنامج (حالة الاتحاد)، عن دقة بيانات فيروس كورونا التي تنشرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعد أن شكك ترامب في النهج الذي تتبعه المراكز.

وكان ترامب على "تويتر" "أعداد الإصابات والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيها بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب الأسلوب السخيف الذي تنتهجه الحكومة في تحديدها مقارنة بدول أخرى تعلن العديد منها، عن عمد، بيانات منخفضة وغير دقيقة على الإطلاق".

وهون ترامب مراراً من شدة الجائحة كما سخر من التوصيات الاتحادية لاحتواء التفشي وتجاهلها.

وأصيب أكثر من 20 مليونا في الولايات المتحدة وتوفي نحو 347 ألفا أي واحد من كل 950 من سكان الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس لأول مرة في الصين في أواخر 2019 وفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال آدمز "من منظور الصحة العامة، لا أرى ما يدعو للتشكيك في هذه البيانات وأعتقد أنه يتعين على الناس الانتباه بشدة إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالوفيات... بل بدخول المستشفيات والطاقة الاستيعابية".

وأبدى فاوتشي وآدمز تفاؤلهما بتسارع وتيرة التطعيم ضد الفيروس في الولايات المتحدة بعد بدايته البطيئة.

وجرى تطعيم 4.2 مليون منذ 14 ديسمبر بواحد من لقاحين، وهو ما يقل كثيرا عن المستهدف الذي حددته إدارة ترامب بحلول نهاية 2020 وهو 20 مليون شخص.