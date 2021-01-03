3 إعدامات.. استهلالة إيران في 2021

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وأعلنت السلطات الإيرانية أنه تم فجر أمس تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، مدعية أن بينهم إرهابيين أدينا بتنفيذ عمليات مسلحة وتفجيرات.وأفادت وكالة «هرانا» التابعة لجمعية نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين، بأن حكم الإعدام نفذ ضد كل من حمید راست بالا وکبیر سعادت جهانی ومحمد علي آرایش، حتى دون السماح بزيارة أخيرة لعائلاتهم.
وبحسب الوكالة، فإن السجناء الثلاثة اعتقلوا مع ستة سجناء آخرين في 2015 من قبل الاستخبارات الإيرانية، واتهموا في المحكمة الثورية في مشهد بـ»الحرابة» من خلال العضوية في «جبهة التضامن الوطني للسنة في إيران».
وأشارت أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق لأشهر عدة، تم خلالها انتزاع اعترافات قسرية تلفزيونية منهم، كما حرموا من عدد من حقوقهم القانونية، بما في ذلك الاتصال بمحام والحق في الاتصال بأسرهم.
وأكد التقرير أن التعذيب شمل الصعق الكهربائي، ورش رذاذ الفلفل على الأعضاء التناسلية، والتهديد باعتقال أفراد الأسرة واغتصابهم، وهي بعض أشكال التعذيب التي تمارسها عناصر الاستخبارات ضد المعتقلين السياسيين، وفقا لـ»هرانا».
ونقلت «العربية» عن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرا حول نقل سجينين في سنندج، مركز محافظة كردستان، غرب إيران، إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام بهما.
ووفقا للمنظمة، فإن أحد المعتقلين هو هيمن مصطفائي الذي حكم عليه بالإعدام لانتمائه إلى حزب كردي معارض ومشاركته في اغتيال ضابط بالحرس الثوري، وأكد التقرير أن المحققين انتزعوا اعترافات تحت الضغط والتعذيب من مصطفائي وبثوا اعترافاته عبر التلفزيون الحكومي، مع ثلاثة متهمين آخرين بعملية الاغتيال، بيان كاكائي وهيوا دادافرين وخليل شيرزادي، اعترفوا باغتيال إبراهيم محمدي، الضابط المتقاعد من الحرس الثوري، عام 2013.
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