طهران خائفة من اشتعال الحرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس إسرائيل بمحاولة إشعال حرب بالتخطيط لشن هجمات على القوات الأمريكية في العراق. وقال ظريف على تويتر «تشير معلومات مخابراتية جديدة من العراق إلى أن عناصر إسرائيلية محرضة تخطط لشن هجمات على الأمريكيين، لتضع الرئيس دونالد ترمب المنتهية ولايته في مأزق أمام سبب زائف للحرب». وأضاف «احذر الفخ يا دونالد ترمب أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية خطيرة». وأضاف «احذر الفخ يا دونالد ترمب أي ألعاب نارية ستأتي بنتائج عكسية خطيرة».

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