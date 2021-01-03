11 قتيلا على يد مسلحين في باكستان

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واستهدف مسلحون عمال المناجم من أقلية الهزارة في منطقة بولان بإقليم بالوشستان، الذي يشترك في الحدود مع كل من أفغانستان وإيران، وهو أكبر إقليم في باكستان وأكثرها اضطرابا، وقال نور الله «قتل 11 عاملا على الأقل في هجوم الليلة الماضية».وذكرت الشرطة أن المسلحين خطفوا عمال المناجم من حقل فحم في منطقة ماخ ونقلوهم إلى مكان مهجور قبل إطلاق النار عليهم.
وقال مراد قيسي نائب مفوض منطقة بولان إن ثلاثة آخرين من عمال المناجم أصيبوا في الحادث.
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