شكرا لقرائتكم خبر فلسطين تحذر من تفشي كورونا بين أسراها في إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونبهت الكيلة من مخاطر الاكتظاظ الكبير في السجون، ووجود مئات الأسرى المرضى وكبار السن في صفوف الأسرى، وقالت «جميع السجون الإسرائيلية معرضة لتكون مراكز للوباء، مما يعني أن جميع الأسرى معرضون للإصابة بشكل كبير بالفيروس، مما يضع حياتهم في خطر، خاصة الأسرى المرضى منهم، وهم 700 أسير».وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن «النقب» الذي يتم فيه احتجاز ما يزيد على 1200 أسير، بينهم كبار في السن ومرضى.
وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن بشكل عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية.
وأعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا في سجن «النقب الصحراوي» إلى 16، وذلك منذ الإعلان عن إصابة أسير الخميس الماضي.
وتعتقل إسرائيل ما يزيد على 4 آلاف أسير فلسطيني، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين تحذر من تفشي كورونا بين أسراها في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.