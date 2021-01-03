فلسطين تحذر من تفشي كورونا بين أسراها في إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس، من خطورة تفشي فيروس كورونا المستجد بين الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

ونبهت الكيلة من مخاطر الاكتظاظ الكبير في السجون، ووجود مئات الأسرى المرضى وكبار السن في صفوف الأسرى، وقالت «جميع السجون الإسرائيلية معرضة لتكون مراكز للوباء، مما يعني أن جميع الأسرى معرضون للإصابة بشكل كبير بالفيروس، مما يضع حياتهم في خطر، خاصة الأسرى المرضى منهم، وهم 700 أسير».

وحملت وزيرة الصحة الفلسطينية السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير وحياة الأسرى في سجن «النقب» الذي يتم فيه احتجاز ما يزيد على 1200 أسير، بينهم كبار في السن ومرضى.

وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة الضغط على إسرائيل للإفراج الفوري عن الأسرى المرضى وكبار السن بشكل عاجل، وضرورة وجود لجنة طبية محايدة للإشراف على نتائج عينات الأسرى وأوضاعهم الصحية.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا في سجن «النقب الصحراوي» إلى 16، وذلك منذ الإعلان عن إصابة أسير الخميس الماضي.

وتعتقل إسرائيل ما يزيد على 4 آلاف أسير فلسطيني، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.