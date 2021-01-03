شكرا لقرائتكم خبر العراق يدمر وكرا لداعش في كركوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «مفرزة من مخابرات كركوك تحركت بالتنسيق مع قوة من اللواء 12 بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية إلى منطقة وادي زغيتون التابعة لناحية الرشاد - قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات داعش» ، مشيرة إلى أنه «كان يستخدم للإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي أمس عن تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية في كركوك (250 شمال بغداد).وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «مفرزة من مخابرات كركوك تحركت بالتنسيق مع قوة من اللواء 12 بالفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية إلى منطقة وادي زغيتون التابعة لناحية الرشاد - قضاء داقوق، وتمكنت من تدمير وكر لعصابات داعش» ، مشيرة إلى أنه «كان يستخدم للإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية».

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يدمر وكرا لداعش في كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.