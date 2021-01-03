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142 طن أغذية سعودية للسودان واليمن

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- بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 107 أطنان من السلال الغذائية في محلية السنوط التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، استفاد منها 6000 فرد، سلم 35 طنا و524 كجم من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مدينة مأرب استفاد منها 1992 فردا.

وواصل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلبة والكادر التعليمي في محافظة عدن، حيث جرى خلال الشهر الماضي تقديم المزيد من الخدمات المجانية في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والتغذوي، استفادت منها 62 مدرسة بمحافظة عدن.

على صعيد متصل، عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات تدريبية منوعة في مجال الرعاية الصحية، استفاد منها 125 فردا من الكادر الفني والإداري في 25 منشأة صحية في محافظة عدن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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