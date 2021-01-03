142 طن أغذية سعودية للسودان واليمن

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وواصل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلبة والكادر التعليمي في محافظة عدن، حيث جرى خلال الشهر الماضي تقديم المزيد من الخدمات المجانية في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والتغذوي، استفادت منها 62 مدرسة بمحافظة عدن.على صعيد متصل، عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات تدريبية منوعة في مجال الرعاية الصحية، استفاد منها 125 فردا من الكادر الفني والإداري في 25 منشأة صحية في محافظة عدن.
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