شكرا لقرائتكم خبر 142 طن أغذية سعودية للسودان واليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 107 أطنان من السلال الغذائية في محلية السنوط التابعة لولاية غرب كردفان السودانية، استفاد منها 6000 فرد، سلم 35 طنا و524 كجم من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مدينة مأرب استفاد منها 1992 فردا.

وواصل المركز تنفيذ مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلبة والكادر التعليمي في محافظة عدن، حيث جرى خلال الشهر الماضي تقديم المزيد من الخدمات المجانية في مجالات الدعم النفسي والمجتمعي والتغذوي، استفادت منها 62 مدرسة بمحافظة عدن.

على صعيد متصل، عقدت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دورات تدريبية منوعة في مجال الرعاية الصحية، استفاد منها 125 فردا من الكادر الفني والإداري في 25 منشأة صحية في محافظة عدن.