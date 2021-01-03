مطار عدن يعود للحياة بجهود سعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنف مطار عدن الدولي أمس رحلاته الجوية، حيث استقبل أول رحلة قادمة من السودان، عقب توقفه عن العمل منذ الأربعاء الماضي، بسبب الهجوم الذي تعرض له.

ودشن وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ عدن أحمد لملس، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد والإدارة العامة لمطار عدن الدولي أمس إعادة تشغيل مطار عدن الدولي واستقبال الرحلات الجوية الدولية.

وأكد وزير الداخلية اليمني في تصريح صحفي قائلا «إن إعادة التدشين السريعة للمطار تؤكد الإصرار والعزيمة لدى الحكومة في التغلب على كافة العراقيل ومواجهة الصعوبات الناجمة عن العملية الإرهابية التي استهدفت الحكومة أثناء وصولها مطار عدن الدولي».

وأشار إلى أن محاولات الأعداء لن تثني حكومة الكفاءات في ممارسة مهامها لتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن والعمل على توفير الخدمات ومشاريع التنمية واستتباب الأمن والاستقرار. وتوحيد الجهود للانطلاق نحو جبهات القتال وإنهاء الانقلاب الحوثي.

من جهته، ثمن محافظ عدن أحمد لملس دور السعودية، وقال «نشكرهم شكر الشقيق لشقيقه الأكبر على وقوفهم ومساندتهم لليمن».

وأشاد وزير النقل عبدالسلام حميد بالجهود التي بذلت في تجهيز المطار، وإعادة إصلاح الأضرار التي لحقت به في وقت قياسي. ونفذت فرق الصيانة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، خلال الأيام الماضية وبشكل مستمر، عمليات إزالة مخلفات التفجير من صالات المطار وتنظيفها، على أن تستكمل بقية أعمال الصيانة مع إعادة تشغيل المطار.

وكان البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن شكل فريقا للوقوف على الأضرار التي تعرض لها مطار عدن، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الجديدة والسلطات المحلية بالمحافظة، وإدارة مطار عدن، بعد الاعتداء الذي وقع لحظة وصول أعضاء من الحكومة اليمنية الجديدة إلى العاصمة المؤقتة.

من جهة أخرى، أعادت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران رفع صور قاسم سليماني في واجهات الشوارع بمناطق سيطرتها، في الذكرى الأولى لمقتله بغارة أمريكية في العراق، وأقامت سلسلة ندوات ومحاضرات تمجده.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني «إن إحياء الميليشيات ذكرى سليماني بحضور الحاكم العسكري لصنعاء المدعو حسن ايرلو، تأكيد جديد على التبعية والانقياد الحوثي الكامل لنظام الملالي في إيران، ومساعي طهران لتحويل الأراضي اليمنية إلى مقاطعة فارسية. وأوضح الإرياني أن ميليشيات الحوثي الإرهابية تنفق مئات الملايين للاحتفاء برموز الإرهاب الإيراني ممن تلطخت أياديهم بالدماء.

وفي سياق انتهاكات ميليشيات الحوثي أكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن، أن ميليشيات الحوثي، تحتفظ بمئات النساء في سجونها بعد خطفهن، فيما تخفي العشرات منهن في معتقلات سرية.

يمنيات خلف قضبان الحوثي

300 امرأة يقبعن خلف القضبان.

100 ناشطة سياسية وحقوقية وإعلامية.

45 امرأة في حالة إخفاء قسري.

157 امرأة اختفت في المعتقلات خلال عامين.

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