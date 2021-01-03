شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر مشيدا بالمتحدة للخدمات الإعلامية: تصدت لأكاذيب أهل الشر ضد الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد تيسير مطر ، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أنها تصدت لأكاذيب أهل الشر ضد مؤسسات الدولة المصرية، وأظهرت الحقائق على كل المستويات سواء بالكلمة أو الصورة أو الصوت، فضلا عن أن الأعمال الفنية التى تنتجها الشركة تخلق حالة وطنية وهو ما حدث أثناء عرض مسلسل "الاختيار" خلال أيام شهر رمضان الكريم

وقال "مطر":" الإعلام وسيلة قوية جدا ممكن من خلالها يتم هدم الدول ببث الشائعات والأكاذيب وهذا ما تحاول أن تفعله القنوات التي تبث من دول معادية لمصر، ولولا وجود مجموعة قنوات ومواقع وصحف الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، لأصبحت الساحة فارغة أمام إعلام أهل الشر وكل ما يبثه سيصبح حقائق إلا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تصدت لكل هذه الأكاذيب وفندتها وكشفت الحقائق بشكل بسيط".

وأشار تيسير مطر ، رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، لعبت دورا كبيرا فى مواجهة دعوات قوى الشر وتقديم الحقائق بالصوت والصورة بالمعلومات والإحصائيات الرسمية وهو ما انعكس بشكل إيجابي سواء على مستوى الدولة أو المواطن البسيط، مضيفا :" إصدارات شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تتميز بأنها تقوم بدور توعوي وأيضا ترفيهي، كما أنها تتمتع بمصداقية كبيرة جدا وسط الجمهور، تؤدى رسالتها على أكمل وجه سواء في الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء".