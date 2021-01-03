شكرا لقرائتكم خبر عن فلاي دبي تشغل رحلاتها إلى السعودية والان مع التفاصيل

الأحد 3 يناير 2021 أعلنت فلاي دبي أنها تشغل الآن رحلاتها إلى مطار الدمام الدولي /DMM/ ومطار الرياض الدولي /RUH/ فيما سيتم استئناف الرحلات إلى جدة /JED/ بدءا من فبراير المقبل وهي متاحة للحجز وذلك تماشيا مع التوجيهات الصادرة عن السلطات.

ونصحت الشركة المسافرين بالتحقق بانتظام من موقع IATA Travel Centre التابع لـ " إياتا " على الويب قبل رحلاتهم أو زيارة موقع flydubai.com أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم (+971) 600 54 44 45 .

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