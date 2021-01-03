شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد للطيران" تستأنف رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من الغد والان مع التفاصيل

الأحد 3 يناير 2021 أعلنت الاتحاد للطيران، اليوم "الأحد" عن استئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من يوم غد الاثنين 4 يناير 2021، وفقا للبيان.

وقال متحدث باسم الناقلة: "تستأنف الاتحاد للطيران تشغيل رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من يوم غد، وذلك عقب إعلان المملكة انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية." وكانت "طيران الامارات" أعلنت ايضاً استئناف رحلاتها إلى السعودية ابتداء من غداً "الاثنين"، فيما أعلنت فلاي دبي، استئناف رحلاتها إلى مدينة جدة السعودية بدءاً من فبراير المقبل.

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