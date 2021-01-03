شكرا لقرائتكم خبر عن فاوتشي : مزاعم ترامب بتضخيم وفيات كورونا "غير صحيحة" والان نبدء بالتفاصيل
وقال أنتوني فاوتشي مدير المعهد القومي لأمراض الحساسية والأمراض المعدية لشبكة (إيه.بي.سي) إن "الوفيات حقيقية" مشيرا إلى أن المستشفيات المكتظة والعاملين المنهكين في القطاع الطبي "ليسوا أخبارا كاذبة بل حقيقة".
ودافع فاوتشي وجيروم آدمز، كبير الجراحين الأمريكيين الذي ظهر على شبكة (سي.إن.إن) في برنامج (حالة الاتحاد)، عن دقة بيانات فيروس كورونا التي تنشرها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعد أن شكك ترامب في النهج الذي تتبعه المراكز.
وكان ترامب قد كتب على تويتر يقول "أعداد الإصابات والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيها بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب الأسلوب السخيف الذي تنتهجه الحكومة في تحديدها مقارنة بدول أخرى تعلن العديد منها، عن عمد، بيانات منخفضة وغير دقيقة على الإطلاق".
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