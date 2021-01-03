شكرا لقرائتكم خبر عن 14245 إصابة جديدة بكورونا و347 وفاة في ايطاليا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الإيطالية ، 347 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الأحد انخفاضا من 364 في اليوم السابق، بينما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 14245 من 11831. وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا 75332 منذ الكشف عن ظهور المرض في 21 فبراير ، وهي أعلى حصيلة في أوروبا والمرتبة الخامسة عالميا. وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.155 مليون حالة حتى الآن.

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