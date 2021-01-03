شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ثلاثي يبحث استئناف مفاوضات «سد النهضة» والان نبدء بالتفاصيل

عقد اجتماع ثلاثي عبر تقنية الفيديو، اليوم، بين السودان ومصر وإثيوبيا بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا جي باندورا، وحضور خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين الدوليين للنظر في إمكانية استئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشارت وزارة الرى السودانية فى بيان لها اليوم، إلى أن الاجتماع استعرض مواقف الدول الثلاث بشأن إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف المفاوضات في ظل التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة مذكرة اتفاق للدول الثلاث.

وأضاف البيان أن الاجتماع خلص إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.