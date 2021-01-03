5 مؤشرات تؤكد انتشار الفيروس فـي الرئتين

■ السعودية تعيد فتح منافذها

■ 5 وفيات و1590 إصابة جديدة فـي الإمارات

■ إصابات جديدة بالسلالة المتحورة فـي الأردن

■ تحذير من موجة جديدة فـي تونس

■ مصر تبدأ عملية التطعيم أواخر الشهر

■ السودان يعلن الطوارئ الصحية بولاية سنار

■ إصابة 25 أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال

■ إغلاق بلدتي زرعون وحمانا فـي لبنان

■ إيران تأمل فـي وصول لقاح خلال أسابيع

■ اليونان تعيد فرض قيود كورونا بعد تخفيفها

■ إسبانيا تفرض قيودا على الحركة

■ السلالة الجديدة من الفيروس تصل نيوزيلندا

■ روسيا تستعد لإجراء تجارب اللقاح المركب بأوكرانيا

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

يتسبب مرض “كوفيد19” في ظهور أعراض مختلفة، الا أن أعراضها الخطيرة هي التي تصيب الجهاز التنفسي. وقد أوردت صحيفة “تايمز أوف إنديا” مجموعة من المؤشرات التي تدل على أن فيروس كورونا بدأ بالانتشار في الرئتين، وهي السعال المستمر بدون توقف، حيث أوضحت أن الفيروس يتكاثر في بطانات الصدر ويسبب نوبات سعال سيئة. كما أن ضيق التنفس يمكن أن يكون أمرًا شائعًا، بالنسبة للأشخاص المصابين بالفيروس، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى المجموعات المعرضة للخطر وقد يصبح قاتلًا خلال وقت قصير. أيضا يحذر الأطباء الآن من أن صعوبة التنفس، أو الشعور بألم حاد في الصدر “متلازمة الضائقة التنفسية الحادة” قد يكون المؤشر الثالث الدال على تلف الرئة الشديد المرتبط بفيروس كورونا. ظهور علامات العدوى الأخرى هي مؤشر رابع على انتشار الفيروس بالرئتين، حيث توضح الصحيفة الهندية في تقريرها أنه قد تسهل مضاعفات الرئة أو الصدر المتدهورة، وقوع الجسم فريسة لأمراض أخرى وعدوى مميتة، مثل “الإنتان” الذي يمكن أن يحدث عندما يدخل الفيروس إلى مجرى الدم ويبدأ في مهاجمة الأنسجة السليمة في الجسم بما في ذلك أنسجة القلب والرئتين. وأخيرا فقد يمكن أن تكون “عاصفة السيتوكين”، وهي علامة على مهاجمة الجهاز المناعي عن طريق الخطأ للأعضاء والخلايا السليمة، علامة على حدوث مضاعفات في الجهاز التنفسي. يحدث هذا في المقام الأول عندما تعمل دفاعات الجسم بشكل مفرط في القضاء على الفيروس.

يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 85 مليونا و 55 ألفا و 537 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت السعودية انتهاء العمل بتعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة، لكنها اشترطت أن يكون الدخول إلى المملكة فيما يخص غير المواطنين القادمين من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ومن أي دولة أخرى تحددها وزارة الصحة، ينتشر فيها النوع الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد، مشروطًا بأن يقضي الراغب في الدخول مدة لا تقل عن (14) يوما خارج الدولة المنتشر بها الفيروس المتحور قبل الدخول إلى المملكة، مع إجراء فحص (بي سي أر) بعد انقضاء هذه المدة، يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

بدورها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 5 حالات وفاة و1590 إصابة جديدة بالفيروس. الى ذلك، أكدت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 3 إصابات جديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي رصدت مؤخرا في بريطانيا. ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات بالسلالة الجديدة إلى 5 حالات. م

ن جهتها تشهد تونس انتشارا سريعا لفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، وسط تحذيرات السلطات الصحية من موجة جديدة للفيروس في شهر يناير الجاري. في السياق قالت وزارة الصحة المغربية إنه تم تسجيل 1171 إصابة جديدة بفيروس كورونا. في مصر أعلنت وزارة الصحة أن عملية التطعيم ضد مرض كوفيد19 ستبدأ في الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر يناير، وذلك فور وصول الشحنة الثانية من اللقاح الصيني.

وقد وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بقيام صندوق “تحيا مصر” بدعم توفير لقاح كورونا للفئات المستحقة ذات الأولوية المتقدمة، خاصة من الكوادر الطبية، والحالات الحرجة والمزمنة. وقد سجلت مصر 1407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة. من جهتها أعلنت السلطات السودانية، فرض حالة الطوارئ في ولاية سنار بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بين سكان الولاية.

الى ذلك، أعلن نادي الأسير الفلسطيني ومصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي إصابة 25 أسيرا فلسطينيا في سجن النقب الصحراوي بفيروس كورونا، من جهة ثانية أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، عن إجراءات جديدة للوقاية ومواجهة تفشي فيروس كورونا، للأسبوعين المقبلين، حيث قررت السلطات إعلان حالة الطوارئ، لأسبوعين وذلك ضمن خطة الحكومة لتقليص مساحة انتشار فيروس كورونا. في لبنان أعلن محمد المكاوي محافظ جبل لبنان أنه اتخذ قرارا بعزل بلدتي زرعون، وحمانا وإقفالهما بشكل كامل لمدة أسبوع جراء انتشار واسع للفيروس في البلدتين.

دوليا، أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن أمله في أن يتم شراء ووصول لقاح مضاد لكورونا إلى ايران خلال أسابيع، موضحا أن أولوية التلقيح ستكون للكوادر الطبية والصحية وكبار السن. من جهتها قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 15827 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس و314 وفاة. في اليونان قالت الحكومة إنها ستشدد إجراءات مواجهة فيروس كورونا لمدة أسبوع بدءا، بإغلاق صالونات تصفيف الشعر ومتاجر بيع الكتب وبعض المتاجر الأخرى التي كانت تعمل قبل أعياد الميلاد. في إسبانيا تم تشديد القيود على الحركة في مختلف أنحائها لمواجهة التداعيات المحتملة لحفل أقيم بمناسبة رأس السنة الجديدة استمر أكثر من 40 ساعة وشارك فيه المئات.

على صعيد متصل، أعلنت السلطات الصحة في نيوزلندا تسجيل اول حالات اصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا. في روسيا قال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسية، كيريل دمترييف إن الصندوق مستعد لبدء التجارب السريرية للقاح المجمع من إنتاج مركز “جاماليا” وشركة “أسترا زينيكا” في أوكرانيا. من جهة ثانية قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن عدد من حصلوا على لقاح مضاد لفيروس كورونا في روسيا تجاوز 800 ألف شخص حتى الآن وإنه جرى توفير ما يربو على 1.5 مليون جرعة لقاح.

آسيويا، قالت الحكومة الهندية إن خبراء هيئة تنظيم الدواء في الهند وافقوا على الاستخدام الطارئ للقاحين للوقاية من فيروس كورونا، الأول تطوره شركة “أسترا زينيكا” وجامعة أكسفورد والثاني المعروف باسم كوفاكسين تطوره شركة بهارات بيوتيك الهندية مع المجلس الهندي للأبحاث الطبية الذي تديره الحكومة. وقالت الحكومة إن القرار النهائي بشأن اللقاحين سيتخذه رئيس المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية. من جهتها تخطط إندونيسيا لبدء تطعيم سكانها ضد فيروس كورونا هذا الشهر، وتسعى للانتهاء من تطعيم 5ر181 مليون شخص بحلول مارس. في كوريا الجنوبية قال مسؤول في قطاع الصحة إن بلاده تعمل على احتواء موجة ثالثة من فيروس كورونا المستجد. الى ذلك، عرضت شركتا “فايزر” و”بيوإنتك” تزويد إفريقيا بـ50 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي أنتجتاه، وذلك لتطعيم العاملين على الرعاية الصحية في الفترة من مارس المقبل وحتى نهاية هذا العام، حسبما ذكرت رئاسة جنوب إفريقيا.