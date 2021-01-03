إجراءات عزل عام أكثر صرامة تطبق قريبا في بريطانيا

لندن ـ رويترز: قال رئيس الوزراءالبريطاني بوريس جونسون إن إجراءات عزل عام أكثر صرامة قد تُطبق قريبا مع استمرار ارتفاع الإصابات بمرض كوفيد19 لكن المدارس آمنة ويتعين على التلاميذ الحضور. وبلغت حالات الإصابة بكوفيد19 مستويات قياسية وآخذة في الزيادة في بريطانيا منذ ظهور سلالة جديدة من الفيروس أكثر قدرةعلى الانتشار. ورد جونسون على سؤال في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي” عن المخاوف من ألا يكون النظام المتبع كافيا للسيطرةعلى الفيروس قائلا إن القيود “للأسف، قد تشدد قريبا”. وأضاف “من الواضح أن هناك نطاقا كبيرا من الإجراءات الأكثر صرامة التي يتعين علينا دراستها، لن أتكهن الآن بما ستكون عليه”. من ناحية ثانية قال جونسون إن بريطانيا ستحصل على 530 ألف جرعة من لقاح “أسترا زينيكا” المضاد لكوفيد19 وستكون جاهزة للاستخدام اليوم الاثنين وتأمل في توفير “عشرات الملايين” من اللقاحات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

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