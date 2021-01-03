دخول نادر للشرطة الفلسطينية لحي بالقدس الشرقية.. إسرائيل لم تمنعها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتحمت أعداد كبيرة من عناصر الشرطة الفلسطينية حي كفر عقب بالقدس الشرقية في أعقاب إطلاق نار أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة ثمانية.

ودخل العشرات من ضباط الأمن الفلسطيني، مساء السبت، "كفر عقب" في سيارات جيب مدرعة قبل أن ينتشروا على طول الطريق الرئيسي للحي، في مشهد نادر حيث تحظر إسرائيل رسميا على السلطة الفلسطينية العمل داخل حدود القدس، وتقمع بانتظام أنشطتها في المدينة.

وقال متحدث باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح صحفي: "رفضت السلطات الإسرائيلية في البداية السماح لنا بالدخول. بعد الوفاة الثالثة (في كفر عقب)، قرروا السماح لنا بالدخول."

وأعلنت الشرطة الفلسطينية في وقت لاحق أنها ألقت القبض على اثنين من المشتبه بهم على صلة بحادث إطلاق النار، الذي قالت تقاير إسرائيلية إنه جاء في إطار نزاع بين فروع مختلفة لإحدى عائلات الحي.

وتم فصل كفر عقب، وهو حي فلسطيني مزدحم في القدس الشرقية، عن بقية القدس منذ عام 2005 بسبب الجدار الأمني.

وأكد المتحدث باسم شرطة القدس روني ماركوفيتش أن حادث إطلاق النار وقع في منطقة واقعة تحت مسؤولية بلدية القدس، مشيرا إلى أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في الواقعة.