عربي مسلم بحكومة نتنياهو المقبلة لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ينتوي تعيين وزير عربي مسلم في حكومته المقبلة.

وأفادت الصحيفة، في تقرير لها مساء السبت، أن نتنياهو صرح خلال جلسة سرية لحزب "الليكود" الذي يتزعمه أنه ينوي ضم مواطن عربي إلى لائحة مرشحي الليكود للكنيست، على أن يعين هذا النائب لاحقا في منصب وزير ليكون أول وزير عربي مسلم يتم تعيينه في منصب وزير.

وفي أثناء زيارته لمدينة الطيرة، الجمعة الماضية، قال نتنياهو للمواطنين العرب: "تعالوا اتطعموا، هدفي هو الوصول إلى 5.5 مليون تلقوا اللقاح، وهذا يكفي لإنهائه، اللقاحات تكفي 9 ملايين مواطن، والحقيقة هناك أكثر، أهنئكم على قدومك لتلقي اللقاح وآمل أن يأتي المزيد. تفقدت مع وزير الصحة أدلشتاين مركز التطعيمات العامل في مدينة أم الفحم والتقينا المواطن المليون، ابن المدينة، الذي تم تطعيمه ضد كورونا."

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو يأمل أن يسفر تودده للمجتمع العربي في إسرائيل عن إقبال كبير منهم على التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة، في جو يسوده الإحباط لدى الناخب العربي الذي يعاني من جرائم القتل التي لم تتوقف، رغم جائحة كورونا.

يذكر أن إسرائيل مقبلة على انتخابات برلمانية للكنيست في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل، بعد إعلان الكنيست حل نفسه قبل أسبوعين.