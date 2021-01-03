أبو ظبي تسمح بإعادة تقديم الشيشة في المقاهي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت "دائرة التنمية الاقتصادية" في أبو ظبي السماح مجددا بتقديم الشيشة في المقاهي المصرح بها، مع وجوب التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.
وشددت الدائرة على ضرورة غسل اليدين من قبل العمال قبل تقديم الشيشة وبعدها، واستخدام الشيشة ذات الاستخدام مرة واحدة، وتكثيف دوريات النظافة في أماكن التدخين.
واشترطت أيضا ارتداء الكمامات والقفازات لجميع العاملين في جميع الأوقات، وإزالتها فقط عند الجلوس مع عدم السماح للمستهلكين بالدخول بدون الكمامة، بالإضافة إلى استخدام الشيشة البلاستيكية.
كما أكدت الدائرة على ضرورة وجود مسافة مترين على الأقل بين طاولات المقهى، والتأكد من ضمان مسافات التباعد بين الزوار في مناطق التدخين، والتأكد من عزل أو إغلاق الأبواب ما بين منطقة التدخين وغير المدخنين، والسماح بعدد 4 أشخاص كحد أقصى لكل طاولة، ووضع لاصقة على مدخل المحل توضح العدد الأقصى المسموح به.
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