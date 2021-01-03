شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل أمطار الخير على مناطق متفرقة من الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس الأحد، أمطاراً مختلفة الشدة، حيث بدأ الهطل عند الساعة 5:50 صباحاً، نتيجة تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي على شرقيها وشماليها، مع امتداد مرتفع جوي سطحي على الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى حالة عدم استقرار.

وبدأت الأمطار الخفيفة على الطويلة / السمحة، وجزيرة السعديات، ومتوسطة على مناطق متفرقة من جزيرة أبوظبي، وخفيفة على مسافي في رأس الخيمة، وخفيفة غرب حتا في دبي، وعلى طريق الشارقة – كلباء في رأس الخيمة.

ونفذ المركز الوطني للأرصاد الجوية، أمس الأحد، 5 طلعات جوية لتلقيح السحب المعروفة باسم «الاستمطار»، في أبوظبي وضواحيها وبعض المناطق الشمالية، بمعدل ساعتين إلى ثلاث لكل طلعة جوية، لتحفيز السحب على سقوط الأمطار.

وسجلت منطقة ركنة في مدينة العين، أقل درجة حرارة، صباح أمس الأحد بلغت، 6.3 مئوية عند الثالثة و15 دقيقة صباحاً. وناشد المركز الأفراد بتوخّي الحذر أثناء قيادة المركبات خلال الأمطار، وكذلك مع انعدام مدى الرؤية الأفقية، بسبب تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، كما نصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه وجريان الأودية.

وتوقع المركز أن يكون طقس الاثنين، صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام وغائماً أحيانا على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية الغربية، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما توقع أن يكون طقس الثلاثاء، صحواً إلى غائم جزئيا بوجه عام، وغائماً أحياناً على البحر والجزر، ورطباً ليل وصباح الأربعاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية والجنوبية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.