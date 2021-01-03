شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يستعيد صدارة «الليجا» بـ «القاتل سواريز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أستعاد أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد فوزه على مضيفه ألافيس 2- 1 الأحد في المرحلة السابعة عشرة بفضل هدف متأخر وقاتل من مهاجمه لويس سواريز.

وافتتح ماركوس لورنتي التسجيل لأتلتيكو مدريد(41)،قبل ان يعادل المدافع فيليبي بالتسجيل بالخطأ في مرماه(82)،لكن سواريز أنقذ الموقف وسجل هدف الفوز في الدقيقة 90 ليرفع رصيده في صدارة «الليجا» إلى 38 نقطة من 15 مباراة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني الذي لعب 17 مباراة .

وتصدر ريال مدريد مؤقتاً بعد فوزه السبت على ضيفه سلتا فيغو 2- صفر بغياب قائده وقطب دفاعه سيرخيو راموس بداعي المرض.

وافتتح ريال مدريد التسجيل عندما شن هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة إلى ماركو اسينسيو على الجهة اليسرى فرفعها داخل المنطقة ليتابعها لوكاس فاسكيز المتربص عند القائم الثاني برأسه داخل الشباك من مسافة قريبة (6).

ودانت السيطرة للفريق الملكي بواسطة ثلاثي خط الوسط كاسيميرو-كروس-مودريتش وتحركات الجناح اسينسيو.

ونجح ريال مدريد في إضافة الهدف الثاني عن طريق اسينسيو (53). وانتهى الديربي الكبير (ال غران ديربي) بين إشبيلية وريال بيتيس بتعادلهما 1-1 على ملعب بينيتو فيامارين.

وأوقف فياريال نزيف النقاط بفوزه على ضيفه ليفانتي 2-1.