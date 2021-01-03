شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة المصنف الأول عالمياً في الريشة الطائرة بكورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، الأحد، إن المصنف الأول عالمياً كينتو موموتا أصيب بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى، ما تسبب في انسحاب جميع اللاعبين اليابانيين من بطولتين مقررتين في تايلاند خلال يناير/كانون الثاني الجاري.

وكان موموتا (26 عاماً) يخطط للعودة للبطولات الدولية في بانكوك هذا الشهر بعد غياب استمر لنحو عام كامل في أعقاب تعرضه لحادث سير أصيب خلاله بجروح خطرة.

وأضاف الاتحاد الدولي: تجمع موموتا مع بقية لاعبي المنتخب الياباني في المركز الوطني للتدريب في كيتا بطوكيو في الثاني من يناير. وبناء على ذلك قرر الاتحاد الياباني للريشة الطائرة سحب جميع لاعبيه المنافسين في الفردي والزوجي من بطولتي تايلاند المفتوحتين المقررتين في 12و17 و19و24 يناير.